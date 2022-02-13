Счетная палата Пензенской области в 2021 году выявила нарушения на более чем 1 млрд. рублей Экономика

Пенза, 13 февраля 2022. PenzaNews. Счетная палата Пензенской области выявила финансовые нарушения на сумму 1 млрд. 7 млн. 537,2 тыс. рублей в ходе 25 контрольных мероприятий, проведенных в 2021 году. Соответствующая информация представлена в отчете о работе Счетной палаты региона в минувшем году, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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Как следует из документа, речь идет о сумме финансовых нарушений без учета неэффективного использования государственных средств.

«Всего по итогам 2021 года неэффективное (неэкономное, нерациональное, нерезультативное) использование бюджетных средств, в том числе средств межбюджетных субсидий, предоставляемых главными распорядителями муниципальным образованиям, составило 535,5 млн. рублей», — сказано в тексте.

Нецелое использование бюджетных средств составило 7 млн. 881,7 тыс. рублей.

По результатам проверок направлено 37 представлений, 16 материалов передано в правоохранительные органы.

Кроме того, в 2021 году было подготовлено 37 экспертно-аналитических материалов, в том числе 29 заключений (экспертиз).