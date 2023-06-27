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Олег Мельниченко возглавил пензенскую делегацию на Форуме регионов России и Белоруссии

16:13 | 27.06.2023 | Экономика

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Пенза, 27 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко возглавил делегацию субъекта федерации на Х Форуме регионов России и Белоруссии, который проходит в Уфе.

Олег Мельниченко возглавил пензенскую делегацию на Форуме регионов России и Белоруссии

Фото: Pnzreg.ru

«Рад видеть коллег из почти 60 субъектов нашей страны и всех областей Республики Беларусь», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 27 июня.

Олег Мельниченко подчеркнул, что Пензенская область и Белоруссия взаимодействуют «давно и активно».

«Я посещал республику в прошлом году, общался с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, с премьер-министром Романом Александровичем Головченко. В тот визит мы решили много важных вопросов по поставке белорусской техники в Пензенскую область, договорились о сотрудничестве в сфере производства, в здравоохранении, образовании, науке, а также культуре и туризме. Буквально на днях из Бреста вернулась наша делегация, которая принимала участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби. Школьники Пензенской области несли вахту памяти на посту №1 в Брестской крепости», — напомнил губернатор.

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«В дни форума подпишем план мероприятий по реализации соглашения между правительством Пензенской области и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2023–2025 годы и соглашение о развитии межпарламентского сотрудничества», — сообщил он.

Олег Мельниченко добавил, что в рамках форума будет проходить выставка достижений народного хозяйства регионов, которую откроют главы верхних палат парламентов России и Белоруссии Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова.

«Форум традиционно станет хорошей площадкой для диалога двух сильных государств. Уверен, в ближайшем будущем взаимодействие Пензенской области с белорусскими коллегами станет еще более продуктивным», — резюмировал глава региона.

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