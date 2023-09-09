В Пензе состоялось награждение победителей областного конкурса «Лучший по профессии» Экономика

Пенза, 9 сентября 2023. PenzaNews. Церемония награждения победителей областного конкурса «Лучший по профессии» состоялась в Пензе в большом зале филармонии.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, прошедшего в минувшую пятницу, 8 сентября, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко напомнил, что в этом году конкурс проводился в одиннадцатый раз, за все время в нем приняли участие примерно 3 тыс. человек.

«Вас по праву можно назвать золотым фондом рабочего класса Пензенской области. В современных условиях люди ваших профессий более чем востребованы. Нашей экономике сейчас нужны электромонтеры, монтажники, строители, дорожные рабочие. Без вашего созидательного труда те достижения, которые сегодня демонстрирует наш регион в новых экономических условиях, были бы просто невозможны», — отметил он.

Руководитель субъекта федерации особо обратил внимание на то, что в конкурсе профмастерства принимают участие не только специалисты с большим опытом, но и молодежь.

«Уверен, что еще долгие годы этот конкурс на пензенской земле будет продолжаться. Его проведение позволяет выявлять профессиональные высокомотивированные кадры, которые вносят весомый вклад в развитие всех сфер экономики региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В ходе мероприятия представители рабочих профессий, занявшие первое, второе и третье места в десяти номинациях, были награждены дипломами. Также для них предусмотрены денежные поощрения в размере 400 тыс., 230 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба облправительства.