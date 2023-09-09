15:08:36 Суббота, 9 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе состоялось награждение победителей областного конкурса «Лучший по профессии»

09:42 | 09.09.2023 | Экономика

Печать

Пенза, 9 сентября 2023. PenzaNews. Церемония награждения победителей областного конкурса «Лучший по профессии» состоялась в Пензе в большом зале филармонии.

В Пензе состоялось награждение победителей областного конкурса «Лучший по профессии»

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, прошедшего в минувшую пятницу, 8 сентября, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко напомнил, что в этом году конкурс проводился в одиннадцатый раз, за все время в нем приняли участие примерно 3 тыс. человек.

«Вас по праву можно назвать золотым фондом рабочего класса Пензенской области. В современных условиях люди ваших профессий более чем востребованы. Нашей экономике сейчас нужны электромонтеры, монтажники, строители, дорожные рабочие. Без вашего созидательного труда те достижения, которые сегодня демонстрирует наш регион в новых экономических условиях, были бы просто невозможны», — отметил он.

Руководитель субъекта федерации особо обратил внимание на то, что в конкурсе профмастерства принимают участие не только специалисты с большим опытом, но и молодежь.

«Уверен, что еще долгие годы этот конкурс на пензенской земле будет продолжаться. Его проведение позволяет выявлять профессиональные высокомотивированные кадры, которые вносят весомый вклад в развитие всех сфер экономики региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В ходе мероприятия представители рабочих профессий, занявшие первое, второе и третье места в десяти номинациях, были награждены дипломами. Также для них предусмотрены денежные поощрения в размере 400 тыс., 230 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба облправительства.

Читайте также
Под Пензой возбуждено уголовное дело по факту кражи портативной колонки из школьного портфеля Жителя Городищенского района будут судить за угрозу убийством и применение насилия в отношении представителя власти
В селе Крюково открыт новый модульный ФАП В Пензе по результатам прокурорской проверки назначен штраф директору ДМШ №5
Жительница Пензы перевела телефонным мошенникам 1,5 млн. рублей В Пензе у пенсионерки обманом выманили 2,5 млн. рублей, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама