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Пензенский губернатор и гендиректор Shanghai Electric Group подписали протокол о намерениях по строительству производственных объектов в регионе

09:17 | 07.11.2023 | Экономика

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Пенза, 7 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор китайской компании Shanghai Electric Group Ши Цзюньпэн подписали протокол о намерениях по строительству производственных объектов на территории региона.

Пензенский губернатор и гендиректор Shanghai Electric Group подписали протокол о намерениях по строительству производственных объектов в регионе

Фото: Pnzreg.ru

«Еще одна встреча [в рамках визита делегации Пензенской области в КНР] у нас прошла с генеральным директором компании «Шанхай Электрик Групп» Ши Цзюньпэном. Подписали протокол о намерениях по строительству производственных объектов на территории Пензенской области. Компания инвестирует в развитие агропромышленного парка, который расположен в нашем регионе. Сейчас там ведется строительство комплекса по производству грибов. Построим также завод по изготовлению рафинированного подсолнечного масла, которое востребовано как в России, так и в КНР», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 6 ноября.

Он отметил, что в целом за январь-август 2023 года объем сельхозпродукции, отгруженной из Пензенской области в Китай, вырос почти в 2,5 раза.

«Также мы намерены создавать и развивать производства полного цикла. У компании есть предложение по созданию в Пензенской области биологически чистого производства метанола из древесных отходов, например, из мебельных цехов. Попросил назначить ответственного с китайской стороны для детальной проработки проекта», — сообщил глава региона.

«Считаю, что реализация нашего протокола о намерениях принесет свои плоды, которые будут выгодны обеим сторонам. Думаю, что взаимодействие с такой крупной компанией будет способствовать развитию агропромышленной отрасли», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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