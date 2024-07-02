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Мельниченко доложил Патрушеву о развитии АПК и реализации нацпроекта «Экология» в Пензенской области

14:55 | 02.07.2024 | Экономика

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Пенза, 2 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил заместителю председателя правительства России Дмитрию Патрушеву о развитии АПК и реализации национального проекта «Экология» в регионе в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Москве.

Мельниченко доложил Патрушеву о развитии АПК и реализации нацпроекта «Экология» в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Доложил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Николаевичу Патрушеву о развитии пензенского агропромышленного комплекса и ходе реализации нацпроекта «Экология» в нашем регионе. Дмитрий Николаевич отметил, что Пензенская область демонстрирует положительную динамику в пищевой и перерабатывающей промышленности. Индекс сельхозпроизводства в 2023 году составил 106,8%, индекс производства пищевой продукции — 108,1%. Эти показатели выше среднероссийских», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 2 июля.

Он подчеркнул, что позитивная динамика отмечается в животноводстве.

«В I квартале 2024 года в области произведено более 121 тыс. тонн скота и птицы, более 96 тыс. тонн молока», — уточнил глава региона.

«Продолжаем мероприятия нацпроекта «Экология». В Пензе идет расчистка пруда в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». По федеральному проекту «Сохранение лесов» закупаем лесопожарную технику, ведем восстановление лесов», — добавил Олег Мельниченко.

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