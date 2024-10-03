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Пензенские предприятия ОПК не допускают срыва в выполнении гособоронзаказа — Владимир Булавин

09:12 | 03.10.2024 | Экономика

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Пенза, 3 октября 2024. PenzaNews. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работающие на территории Пензенской области, не допускают срыва в выполнении гособоронзаказа. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин в ходе визита в регион.

Пензенские предприятия ОПК не допускают срыва в выполнении гособоронзаказа — Владимир Булавин

Фото: Pnzreg.ru

«В Пензе мы провели заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, рассмотрели очень важный, своевременный и актуальный вопрос о выполнении гособоронзаказа для нужд Вооруженных сил РФ на примере предприятий ОПК Пензенской области. [...] Я должен сказать, что все те предприятия Пензенской области, которые включены в реестр предприятий ОПК, не допускают срыва в выполнении гособоронзаказа, поэтому министерство обороны получает необходимое количество вооружения, специальной военной техники, боеприпасов в установленные сроки, необходимого качества и в достаточном количестве», — цитирует ТАСС Владимира Булавина.

В ходе рабочего визита в регион делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности посетила производственное объединение «Старт» в городе Заречном и Пензенский артиллерийский инженерный институт, где сенаторы ознакомились с научными разработками и условиями подготовки специалистов. Также в Пензе было проведено выездное заседание комитета.

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