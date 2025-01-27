Олег Мельниченко и Ботиржон Асадов обсудили развитие сотрудничества Пензенской области и Узбекистана Экономика

Пенза, 27 января 2025. PenzaNews. Рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в РФ Ботиржона Асадова состоялась в понедельник, 27 января.

Фото: T.me/omelnichenko

«Пензенскую область посетила делегация посольства Республики Узбекистан в РФ. Развитие сотрудничества обсудили сегодня во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Ботиржоном Закировичем Асадовым», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в 2024 году внешнеторговый оборот с Узбекистаном увеличился на 40% — товары поставляют около 50 пензенских предприятий, при этом «потенциал сотрудничества намного шире достигнутого уровня».

«Население Узбекистана растет, а вместе с ним — потребление товаров и услуг. Предложил узбекской стороне кооперацию в мебельной промышленности, в сельском хозяйстве — экспорт мяса птицы, в образовательной сфере — подготовку кадров, в области культуры — гастроли творческих коллективов. Профильным министрам поручил детально проработать вопросы сотрудничества», — написал глава региона.

«Также мы нацелены развивать торговлю и расширять межрегиональное взаимодействие. Намерены подписать соглашение с Самаркандской областью вслед за Ташкентской, Андижанской и Бухарской. Планируем визит в Узбекистан и участие в промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Там сможем сделать следующий шаг к укреплению наших деловых и дружественных связей», — добавил Олег Мельниченко.