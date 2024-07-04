Мельниченко и Турдимов обсудили подготовку соглашения о сотрудничестве между Пензенской и Самаркандской областями Политика

Пенза, 4 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и хоким Самаркандской области Узбекистана Эркинжон Турдимов обсудили подготовку соглашения о сотрудничестве.

Фото: Pnzreg.ru

«Обсудили подготовку соглашения о сотрудничестве между Пензенской и Самаркандской областями с хокимом региона Эркинжоном Окбутаевичем Турдимовым. Делегация из Узбекистана продолжает работу на пензенской земле. В планах сегодняшнего дня — участие в бизнес-форуме, посещение производственных площадок ГК «Дамате», осмотр наших объектов культуры», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 4 июля.

Он отметил, что Пензенская область расширяет и укрепляет связи с Узбекистаном, рассчитывая на долгосрочную перспективу.

«В 2023 году Пензенская область подписала соглашения о сотрудничестве с Ташкентской и Андижанской областями. В мае 2024 года — с Бухарской областью в рамках первого заседания Совета регионов России и Узбекистана», — напомнил глава региона.

Олег Мельниченко выразил уверенность, что также будет выстроено плодотворное взаимодействие с Самаркандской областью.

«За 2023 год объемы пензенского экспорта в Республику Узбекистан выросли на 40%. За январь-апрель 2024 года торговый оборот составил почти 350 млн. рублей. Будем и дальше наращивать обороты», — подчеркнул губернатор.