В правительстве Пензенской области состоялось заседание стратегического совета региона Экономика

Пенза, 11 июня 2025. PenzaNews. Заседание стратегического совета Пензенской области состоялось в круглом зале регионального правительства под председательством губернатора Олега Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

Открывая заседание, глава региона сообщил о показателях социально-экономического развития Пензенской области. Валовой региональный продукт в 2024 году достиг 732 млрд. рублей, по сравнению с 2021 годом прирост составил 192 млрд. рублей. По индексу промышленного производства Пензенская область занимает 20-е место в России.

«Промышленность занимает ведущее положение в экономике региона. На долю промышленности приходится около четверти валового регионального продукта. Наблюдается активное развитие целлюлозно-бумажной, мебельной промышленности, станкостроения. Что меня особо радует, это доля малого и среднего бизнеса во внутреннем региональном продукте — более 35%. Это говорит, что региональная экономика достаточно устойчива», — отметил Олег Мельниченко

Прирост инвестиций в экономику Пензенской области за последние три года составил 40%. За 2024 год общий объем инвестиций оценивается в 138 млрд. рублей.

«По экспорту идем неплохими темпами. В этом году общий объем экспорта должен быть больше, чем в 2024-м. Во многом этому способствуют наши деловые миссии в республики Беларусь, Узбекистан и КНР. В планах взаимодействие с рядом новых стран дальнего зарубежья», — сказал губернатор.

Эксперты экономического блока отметили положительные тенденции в импортозамещении, увеличении объемов отгруженной продукции местными предприятиями, в том числе гражданского назначения. Промышленники также озвучили вопросы, которые волнуют отрасль. Это высокая ключевая ставка Центробанка России, что усложняет привлечение кредитных средств для производителей.

«Нивелировать эту проблему возможно за счет существующих институтов развития промышленности. Пензенским предприятиям с начала года удалось привлечь 67 млн. рублей в качестве мер поддержки, из них 40 млн. рублей — из регионального бюджета», — сказал председатель комиссии «Экономическая и промышленная политика», генеральный директор «Радиозавода» Олег Ратников.

На заседании также обсудили меры поддержки, реабилитации и социализации участников СВО и членов их семей.

Как сообщил министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, в регионе выстроена трехуровневая система медицинской реабилитации для участников СВО. Особое внимание уделяется оказанию психологической помощи ветеранам спецоперации и членам их семей, осуществляется адресный подход.

«Стоит важная задача вернуть бойцов к мирной жизни, помочь им адаптироваться. Этому способствует региональный кадровый проект «Герои Пензенского края». Он стал продолжением федеральной программы «Время героев», объявленной президентом России. По поручению главы государства, действующие военнослужащие и ветераны СВО активно интегрируются в органы власти, в сферу образования и наставничества», — сказал губернатор.

От действующих участников и ветеранов СВО на региональный проект была подана 371 заявка. Более 300 бойцов прошли дистанционный отборочный этап. Лучшие результаты показали 88 кандидатов. После собеседования с экспертами к образовательной программе приступят 35 человек.

«Примером для участников региональной программы служат выпускники проекта «Время героев». Один из них — Артем Николаев, кавалер двух орденов Мужества, двух медалей «За отвагу», в апреле назначен заместителем председателя правительства Пензенской области. Он курирует в регионе молодежную политику и помощь участникам СВО», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Стратегический совет Пензенской области — совещательный и экспертно-консультативный орган, созданный для рассмотрения общественно значимых стратегических вопросов социально-экономического и общественно-политического развития региона, а также подготовки предложений по ним.

Закон «О стратегическом совете Пензенской области» был принят в феврале 2023 года. В марте губернатор Олег Мельниченко подписал указ о создании совета.