Ученые из Пензы изучили ДНК мумифицированных сусликов возрастом 30 тыс. лет Образование

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Декан факультета физико-математических и естественных наук пединститута В.Г. Белинского пензенского госуниверситета Сергей Титов и доцент кафедры «Зоология и экология» ПГУ Олег Ермаков в составе группы ученых из России, Израиля и США проанализировали ДНК мумифицированных сусликов возрастом 30 тыс. лет.

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Останки животных были найдены еще в 1946 году на глубине 12,5 метра в Якутии, где в вечной мерзлоте, предположительно, располагалась нора с тремя сусликами.

По словам ученых, трупы животных хорошо сохранились, что позволило провести как секвенцию митохондриальной ДНК, так и филогенетический анализ для составления карты перемещения вида.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПГУ, непосредственным вкладом пензенских ученых в этом исследовании стал сравнительный анализ ДНК древнего и современного сусликов.

«По результатам написана и опубликована статья в престижном журнале «Scientific Reports» издательства «Nature», которая уже цитируется в отечественных электронных СМИ», — добавили в пресс-службе.