14:42:04 Вторник, 21 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Ученые из Пензы изучили ДНК мумифицированных сусликов возрастом 30 тыс. лет

11:58 | 21.02.2017 | Образование

Печать

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Декан факультета физико-математических и естественных наук пединститута В.Г. Белинского пензенского госуниверситета Сергей Титов и доцент кафедры «Зоология и экология» ПГУ Олег Ермаков в составе группы ученых из России, Израиля и США проанализировали ДНК мумифицированных сусликов возрастом 30 тыс. лет.

Ученые из Пензы изучили ДНК мумифицированных сусликов возрастом 30 тыс. лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Останки животных были найдены еще в 1946 году на глубине 12,5 метра в Якутии, где в вечной мерзлоте, предположительно, располагалась нора с тремя сусликами.

По словам ученых, трупы животных хорошо сохранились, что позволило провести как секвенцию митохондриальной ДНК, так и филогенетический анализ для составления карты перемещения вида.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПГУ, непосредственным вкладом пензенских ученых в этом исследовании стал сравнительный анализ ДНК древнего и современного сусликов.

«По результатам написана и опубликована статья в престижном журнале «Scientific Reports» издательства «Nature», которая уже цитируется в отечественных электронных СМИ», — добавили в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Два проекта школьников из Заречного отправят на областной конкурс «Я гражданин России» Вступил в силу приговор мужчине, сбежавшему из колонии-поселения в Бессоновском районе
Установлены личности мужчин, погибших в ДТП с «КамАЗом» под Пензой Уроженец Калмыкии задержан в Пензе по подозрению в сбыте героина
Мужчина умер в бане на улице Ульяновской в Пензе Андрей Бурлаков примет участие в выездном совещании Росалкогольрегулирования
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама