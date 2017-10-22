Строительство школы на Шуисте ведется в две смены Образование

Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Строительство новой школы на 660 мест на улице Светлой в Пензе, первый камень в основание которой был заложен в августе 2017 года, ведется в две смены. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

Фото: Penza-gorod.ru

«В активной фазе находится строительство монолитного каркаса здания. Практически готово перекрытие технического подполья. Выполняется устройство колонн первого этажа, основания спортивных площадок», — сказал он, информируя главу администрации Пензы Виктора Кувайцева о ходе работ.

В свою очередь мэр, который лично оценил темпы работ в воскресенье, 22 октября, поставил задачу по их сохранению и наращиванию, призвав осуществлять контроль ежедневно.

«До конца года нужно возвести каркас здания, за зимний период — кровлю. К весне школа должна быть готова к отделочным работам», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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По проекту, общая площадь здания новой школы на Шуисте составляет более 11 тыс. кв. метров. Число этажей будет варьироваться от одного до четырех.

Кроме учебных кабинетов, специальных помещений для начальной школы и мастерских для учеников среднего и старшего звеньев, будет предусмотрено два спортивных зала и один актовый, а также столовая с пищеблоком и обеденной зоной на 250 мест.

На территории предполагается построить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.

В школе смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Завершить строительство планируется в третьем квартале 2018 года.