В Пензе впервые будет организован методический день для педагогов, работающих с инвалидами Образование

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Единый методический день для педагогов-психологов и социальных педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), будет организован в Пензе в четверг, 23 ноября.

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«150 педагогов будут изучать теоретические аспекты процесса инклюзивного образования, новые технологии и методики работы с детьми с ОВЗ. Откроет работу методического дня пленарное заседание, которое пройдет на базе молодежного центра «Юность», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минобразования.

В ведомстве уточнили, что после этого на базе школ №9, №58 и №27, школы-интерната Пензы и центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи региона пройдет практическая часть мероприятия.

«Участники продемонстрируют уже имеющийся опыт работы в рамках инклюзивного образования с учетом требований федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья»», — добавили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что по итогам работы педагоги определят комплекс обязательных действий и инструментов по развитию процессов инклюзии на местах.