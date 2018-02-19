Пензенские педагоги пройдут стажировку в сочинском «Сириусе» Образование

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Список из 10 пензенских педагогов, работающих с одаренными детьми, будет сформирован до пятницы, 23 февраля, для прохождения стажировки в сочинском образовательном центре «Сириус», с которым на минувшей неделе было подписано соглашение о сотрудничестве. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«Срочно свяжитесь сегодня с руководством центра. Необходимо подготовить заявку, проработать этот вопрос, с учителями переговорить и направить на переобучение. В рамках этого соглашения мы будем это делать регулярно», — сказал он, обращаясь к заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову и министру образования региона Александру Воронкову в ходе оперативного совещания в понедельник, 19 февраля.

Иван Белозерцев отметил, что в Пензе успешная работа с одаренными детьми уже ведется в губернском лицее.

«Создание региональной площадки образовательного центра «Сириус» позволит выстроить результативную работу с талантливыми детьми. […] Эта площадка по факту у нас уже работает», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководитель фонда «Таланты и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о создании в регионе площадки сочинского образовательного центра «Сириус».