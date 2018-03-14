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В Пензенской области 15 марта школьникам вручат культурные дневники

13:33 | 14.03.2018 | Образование

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Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Церемонии вручения культурных дневников школьникам состоятся во всех общеобразовательных организациях Пензенской области в предстоящий четверг, 15 марта.

В Пензенской области 15 марта школьникам вручат культурные дневники

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба областного правительства, начало торжественных мероприятий намечено на 12.00.

В классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского города Пензы в этот день также состоится круглый стол, участниками которого станут учащиеся, победившие в региональном конкурсе на лучший культурный дневник, а также педагоги и родители.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», культурный дневник школьника предназначен для фиксации информации об экскурсиях, посещении объектов культурного наследия и других значимых событиях.

Предполагается, что он будет заполняться каждым учащимся индивидуально.

27 января 2018 года заместитель председателя облправительства Олег Ягов представил его первый экземпляр. По его словам, изначально планировалось вручить дневник учащимся 5–8 классов, однако впоследствии было решено охватить всех детей со 2 по 10 классы.

На изготовление 119 тыс. 350 экземпляров культурного дневника школьника из бюджета Пензенской области потрачено более 9 млн. 875 тыс. рублей.
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