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Девять пензенских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

09:08 | 21.06.2018 | Образование

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Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Девять выпускников школ Пензенской области получили 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Девять пензенских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что в их числе — представители пензенских школ №11, №76 и №53, губернского лицея, кузнецких школ №2, №5 и №21, а также гимназии №216 города Заречного.

«1 тыс. 14 выпускников набрали от 81 до 99 баллов», — добавили в пресс-службе, уточнив при этом, что всего итоговую аттестацию прошли свыше 5 тыс. человек.

В министерстве отметили, что не смогли преодолеть минимальный порог 0,4% выпускников — это соответствует уровню 2016 и 2017 годов.

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