Девять пензенских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку Образование

Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Девять выпускников школ Пензенской области получили 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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В ведомстве уточнили, что в их числе — представители пензенских школ №11, №76 и №53, губернского лицея, кузнецких школ №2, №5 и №21, а также гимназии №216 города Заречного.

«1 тыс. 14 выпускников набрали от 81 до 99 баллов», — добавили в пресс-службе, уточнив при этом, что всего итоговую аттестацию прошли свыше 5 тыс. человек.

В министерстве отметили, что не смогли преодолеть минимальный порог 0,4% выпускников — это соответствует уровню 2016 и 2017 годов.