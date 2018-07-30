Пензенский губернатор недоволен тем, что школьную форму покупают у одних и тех же фирм Образование

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил недовольство тем фактом, что руководство ряда школ из года в год рекомендует родителям покупать школьную форму у одних и тех же производителей.

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«Везут у нас школьную одежду из разных регионов. Директора некоторые «подсели» на конкретного производителя. […] Хотя наши пензенские производители шьют очень качественную одежду, они не могут в школы пробиться», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 июля.

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По мнению Ивана Белозерцева, особенно остро эта проблема стоит в Пензе.

Он предложил подумать над ее решением двум зампредам регионального правительства — Олегу Ягову, который курирует социальный блок, и Валерию Беспалову, отвечающему за развитие промышленности, а также министру образования области Александру Воронкову и мэру Пензы Виктору Кувайцеву.

Губернатор отметил, что можно организовать показ школьной формы пензенского производства для директоров образовательных организаций, при этом сделать это не в конце августа, а в ближайшее время.

«Мы должны предоставить альтернативные возможности, но продвигать наших производителей», — сказал Иван Белозерцев.