В Пензе награждены победители малой географической олимпиады школьников Образование

Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Торжественное награждение победителей XVIII областной малой географической олимпиады школьников состоялось на кафедре «География» факультета физико-математических и естественных наук Пензенского государственного университета в минувшую среду, 22 мая.

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В ходе церемонии председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов пригласил всех присутствующих поддержать будущие акции РГО, а также принять участие в летних геоэкологических экспедициях движения «Зеленая волна».

В свою очередь доцент кафедры «География», координатор олимпиады Юлия Качалина отметила, что в 2019 году школьники показали на олимпиаде высокий уровень знаний.

«Нас, организаторов, это не может не радовать. Мы обязательно будем продолжать и развивать это нужное всем направление», — сказала она.

Как сообщает пресс-служба реготделения РГО, победители награждены дипломами и подарками.

Малая географическая олимпиада школьников организована кафедрой «География» и реготделением Русского географического общества при поддержке молодежного клуба РГО.

Участниками стали 135 учеников 7–11 классов.