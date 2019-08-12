Олег Синенков назначен директором пензенской школы №32 Образование

Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Олег Синенков, который в разные годы возглавлял телерадиокомпанию «Экспресс», училище олимпийского резерва, гимназию №42, а на протяжении последних полутора лет занимал пост начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области, назначен директором школы №32.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» Олег Синенков, соответствующий приказ был подписан в минувшую пятницу, 9 августа.

Предыдущего директора образовательной организации Юлию Макееву он охарактеризовал как хорошего и грамотного руководителя.

«Замом по учебно-воспитательной работе будет. Она сама изъявила желание [перейти на другую должность]», — пояснил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о причинах, побудивших его сменить пост главы исполнительного органа государственной власти Пензенской области на работу в школе, Олег Синенков заявил, что ему «нравится образование».

«Я долгое время работал в образовании и решил идти в образование. [...] Это мое решение. Я образование люблю больше, чем журналистику», — сказал он.

Олег Синенков подчеркнул также, что в качестве начальника департамента информполитики и СМИ им «довольны были».

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В числе основных результатов работы ведомства под его руководством экс-чиновник назвал информационное сопровождение реализации 12 национальных проектов, пенсионной и мусорной реформ, а также перехода на цифровое вещание.

«Газеты все работали исправно, освещали. Задачи все, которые были поставлены губернатором [Иваном Белозерцевым], мы выполняли», — отметил он.

Олег Синенков добавил, что Екатерине Шнайдер, сменившей его на посту руководителя департамента, он может пожелать «успехов в информационной политике».

По его мнению, перед ней стоит очень много задач.

«Это жизнедеятельность Пензенской области, основанная на указах президента, нацпроектах и тому подобное. [...] Это взаимодействие со всеми СМИ», — подытожил собеседник агентства.