Пензенские педагоги не останавливаются на достигнутом — Виктор Кувайцев Образование

Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Педагоги Пензы не останавливаются на достигнутом, постоянно осваивая новые формы и методы работы. Такое мнение выразил мэр Виктор Кувайцев по итогам посещения городского педагогического форума в лицее №2 во вторник, 27 августа.

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«Сегодня в Пензе 61 школа, это более 52 тыс. учеников. С ними работают удивительные люди — наши педагоги. Именно они определяют и закладывают будущее нации и общества», — написал он на своей странице в Facebook.

Виктор Кувайцев добавил, что современная школа должна идти в ногу со временем.

«В этих целях мы при поддержке федерального центра и губернатора [Ивана Белозерцева] продолжаем строить новые школы — в «Арбековской заставе», «Эко-квартале», — пояснил глава городской администрации, напомнив, что за последние годы введены в эксплуатацию новые корпуса школы №66 на Шуисте и лицея №2 на улице Шевченко.

Он также обратил внимание на то, что ежегодно вкладываются значительные денежные средства в ремонт действующих образовательных организаций.

«В этом году на проведение капремонта направлено более 169 млн. рублей», — уточнил Виктор Кувайцев.

По его словам, на данный момент все школы Пензы к предстоящему учебному году готовы.