Вторая смена в пензенском центре выявления одаренных детей будет посвящена экологии Образование

Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Вторая двухнедельная профильная смена «Образовательная экология» для учащихся 9 классов стартует в центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области при губернском лицее 19 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Желающим принять в ней участие необходимо пройти предварительный отбор, заключительный этап которого состоится на базе лицея 15 октября.

В ходе смены будут затронуты вопросы общей и промышленной экологии, научно-исследовательской и проектной деятельности, рассмотрены особенности осуществления экоаналитического контроля за состоянием окружающей среды и организации наблюдений.

В качестве ключевого спикера выступит заведующая лабораторией кафедры сертификации и аналитического контроля Национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов» (НИТУ «МИСиС»), преподаватель образовательного центра «Сириус» Ярослава Куминова.

Ожидается, что она прочтет две лекции: 19 октября — о проектной деятельности в рамках программы «Большие вызовы», 21-го числа — об экопроектах и создании новых материалов на основе вторсырья.

Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи региона Иван Танасов, во время смены с учащимися будут заниматься преподаватели Пензенского государственного технологического университета — куратор направления «Наука» Екатерина Полянскова, Анна Горячева, Екатерина Парфенова и Тамара Клейменова.

«У детей будут научно-исследовательские познавательные экскурсии в центр лабораторного анализа и технических измерений по Пензенской области и в лабораторию ПензГТУ», — пояснил собеседник агентства.

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Он добавил, что программой предусмотрены уроки с проведением опытов и решением олимпиадных задач по экологии и биологии, а также лекции, темы которых уточняются.

По словам Ивана Танасова, всего для участия в смене намечено отобрать 30 девятиклассников, в том числе из районов области, которые в период учебы будут размещены в общежитии лицея.

Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области открыт при губернском лицее в 2019 году.

Первая двухнедельная смена для учащихся 9 классов, стартовавшая 15 сентября, была посвящена экспериментальной физике.

Планируется, что в будущем для центра будет возведено собственное здание. Его строительство предварительно оценивается в 650 млн. рублей.