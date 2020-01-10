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Четыре пензенских педагога стали лауреатами конкурса «Мои инновации в образовании»

13:45 | 10.01.2020 | Образование

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Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. Четыре педагога из Пензенской области вошли в число лауреатов конкурса «Мои инновации в образовании – 2019», организатором которого выступило Всероссийское педагогическое собрание (ВПС).

Четыре пензенских педагога стали лауреатами конкурса «Мои инновации в образовании». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В номинации «Инновации в работе классного руководителя» первое место заняла учитель русского языка и литературы пензенской школы №11 Инна Казакова. Она представила на конкурс работу «Классный театр как воспитательно-образовательный проект».

Лучшей в номинации «Инновации в основном общем образовании» признана учитель биологии кузнецкой школы №5 Алена Медная с проектом по организации «экологической» тропы к Салминскому роднику.

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В номинации «Инновации в преподавании химии» первой стала учитель пензенской школы №20 Марина Мишина. Высокую оценку получил ее проект «Создание методической системы оценки уровня сформированности прикладных умений обучающихся при решении задач на уроках химии».

Второе место в номинации «Инновации в преподавании физики» заняла учитель села Липовка Башмаковского района Нелля Васина с работой «Использование цифровой лаборатории «Vernier», программного обеспечения ASF, программного обеспечения Logger Pro, компьютерного интерфейса LabQuest на уроках физики».

Церемония награждения состоится в Москве в феврале.

В 2019 году на конкурс «Мои инновации в образовании» поступило 593 работы из 46 регионов. В числе лучших отмечены 62 из них в 20 номинациях.

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