Новый детсад в Неверкино будет торжественно открыт 21 января Образование

Пенза, 20 января 2020. PenzaNews. Новый детский сад на 100 мест будет торжественно открыт в селе Неверкино Пензенской области в предстоящий вторник, 21 января. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дети приступили к занятиям, завтра открытие», — сказал он, докладывая о создании дополнительных мест в детсадах в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 января.

Александр Воронков напомнил, что всего в рамках реализации национальных проектов в Пензенской области в 2019 году создано 1 тыс. 307 мест в детсадах, в том числе 870 ясельных.

«Разрешения о вводе в эксплуатацию по всем объектам получены и направлены в министерство просвещения Российской Федерации», — пояснил он.

Министр добавил, что три учреждения на данный момент уже имеют лицензии, а остальные получат их, как и планировалось, до 15 февраля.