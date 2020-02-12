В Пензе объявлен аукцион на строительство нового корпуса губернского лицея Образование

Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. Электронный аукцион на строительство дополнительного корпуса губернского лицея на улице Попова в Пензе объявлен на официальном портале госзакупок.

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Заказчиком выступило ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 290,7 млн. рублей.

Как отмечается в документации, источником финансирования являются средства регионального бюджета, которые предусмотрены на реализацию подпрограммы «Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области» госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2022 годы».

Срок завершения работ по контракту — 1 декабря 2020 год.

Согласно проектной документации, новый 3-этажный корпус с подвалом будет построен севернее от существующего, который был возведен в 1961 году.

В настоящее время на этой территории находятся трансформаторная подстанция, подлежащая сносу, и инженерные коммуникации, подлежащие выносу.

Заполняемость нового здания составит от 100 до 290 человек с учетом проведения мероприятий регионального и всероссийского уровней.

Соединение двух корпусов будет происходить вторым этапом по отдельному проекту после завершения строительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 февраля 2018 года на полях Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи было заключено соглашение о создании в Пензенской области площадки образовательного центра «Сириус».

В июле 2018 году было анонсировано строительство нового корпуса губернского лицея в рамках реализации данного соглашения.

В сентябре 2019 года губернатор Иван Белозерцев заявил, что на возведение и оснащение нового корпуса будет направлено 650 млн. рублей.