Вице-мэр Пензы проконтролировал ход строительства школы в эко-квартале «Запрудный» Образование

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов проконтролировал ход строительства школы на 1,1 тыс. мест, которая возводится в эко-квартале «Запрудный» в рамках национального проекта «Демография».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он убедился, что строительство идет по графику.

«Следующий этап работ — кладка наружных стен из газосиликатных блоков, устройство бетонной стяжки полов и установка оконных конструкций», — отметил вице-мэр.

По данным пресс-службы администрации Пензы, на стройплощадке задействованы 175 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 сентября 2019 года муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Строй-Партнер» контракт на возведение здания школы в эко-квартале «Запрудный» на 1,1 тыс. мест.

Цена контракта изначально составляла почти 846 млн. рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 8 октября, она уменьшена до 840,4 млн. рублей. Предусмотрено финансирование из бюджетов трех уровней — федерального, регионального и городского.

Дата завершения работ — 10 августа 2020 года.