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Для пензенских педагогов откроют горячие линии по организации дистанционного обучения

11:29 | 21.03.2020 | Образование

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Пенза, 21 марта 2020. PenzaNews. Горячие линии по оказанию поддержки педагогам при переходе на обучение с помощью электронных и дистанционных технологий будут организованы в Пензенской области с предстоящего понедельника, 23 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Для пензенских педагогов откроют горячие линии по организации дистанционного обучения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сотрудники учреждений профессионального образования смогут задать вопросы по телефонам: +7 (8412) 56-48-83 и 56-53-22. Ответственным за это направление назначен заместитель начальника управления профессионального образования и молодежной политики министерства образования Пензенской области Андрей Сафронов.

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По вопросам использования дистанционных форм в сфере общего образования следует звонить по номерам: +7 (8412) 55-30-92 и 35-12-30. За функционирование этой горячей линии будет отвечать начальник управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензенской области с 16 марта введен режим повышенной готовности. Запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Учащиеся с 17 марта отправлены на каникулы. С 1 апреля школы Пензенской области временно перейдут на дистанционное обучение.

Колледжам рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 23 марта.

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