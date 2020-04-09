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В Минобразования дали разъяснения по поводу организации учебного процесса в колледжах

16:48 | 09.04.2020 | Образование

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Пенза, 9 апреля 2020. PenzaNews. Разъяснения, касающиеся организации учебного процесса в колледжах Пензенской области с учетом ограничений, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), размещены на сайте министерства образования региона.

В Минобразования дали разъяснения по поводу организации учебного процесса в колледжах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Учреждения работают с применением дистанционных образовательных технологий. Студенты не только проходят учебную программу, но и готовятся к итоговой аттестации, к разработке и защите выпускной квалификационной работы», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что каждый преподаватель самостоятельно выбирает форму обучения, которое по 30 апреля организовано в дистанционном формате.

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В тексте напоминается, что каждый студент в обязательном порядке должен пройти трехнедельную учебную практику: в настоящее время это можно сделать на предприятиях, которые продолжают функционировать, при этом необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора.

«Если учебная практика должна быть организована на предприятии, которое не входит в список постоянно действующих в период повышенной готовности в регионе, рекомендуется провести две недели в дистанционном режиме, [...] а одну неделю перенести на май или июнь для отработки непосредственно в мастерских и лабораториях», — отмечается в сообщении.

В нем особо обращается внимание на то, что сроки окончания обучения для студентов ссузов продлены не будут.

«2019–2020 учебный год в колледжах Пензенской области закончится 30 июня. К этому времени студенты закончат изучение теоретического курса, пройдут учебную и преддипломную практику и сдадут выпускные экзамены», — уточняется в тексте.

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