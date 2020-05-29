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Пришкольные лагеря в Пензе летом 2020 года открыты не будут — Сергей Волков

18:45 | 29.05.2020 | Образование

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Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Пришкольные лагеря, работу которых планировалось организовать в рамках летней оздоровительной кампании 2020 года, не будут открыты на территории Пензы. Об этом сообщил вице-мэр Сергей Волков.

Пришкольные лагеря в Пензе летом 2020 года открыты не будут — Сергей Волков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сумма была сначала нам обозначена в районе 21,5 млн. рублей в общей субвенции 92 млн. рублей, которую нам Пензенская область выделяла на организацию летней оздоровительной кампании. Но в связи с той ситуацией, которая сложилась, на сегодняшний день фактически мы говорим о том, что пришкольных лагерей [...] не будет», — сказал он в ходе 10-й очередной сессии пензенской гордумы, состоявшейся в пятницу, 29 мая.

Сергей Волков уточнил, что ранее пришкольные лагеря позволяли организовать отдых почти 11 тыс. детей.

«Эти деньги [21,5 млн. рублей] на сегодняшний день с города сняты», — добавил вице-мэр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

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