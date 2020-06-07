В Пензе новые здания двух детсадов начали эксплуатировать с нарушением санэпидтребований Образование

Пенза, 7 июня 2020. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы выявила нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое допущено при начале эксплуатации новых зданий организаций дошкольного образования — корпуса детсада №57 «Матрешка» на улице Измайлова и детского сада №101 «Радужный» на улице Макаренко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в корпусах этих детских дошкольных учреждений, вновь возведенных в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография», образовательная деятельность осуществлялась в отсутствие заключений, подтверждающих их соответствие санитарным нормам», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Читайте также

Документы о готовности здания детсада в Пензе подписали до окончания стройки — прокуратура

Она добавила, что по данным фактам были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», по результатам рассмотрения которых заведующие детсадами оштрафованы на 3 тыс. рублей каждая.

«Главе администрации Пензы [Андрею Лузгину] внесено представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что в результате прокурорского вмешательства принимаются меры по получению санитарно-эпидемиологических заключений.