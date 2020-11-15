Большинство студентов ПГУ переведены на дистанционное обучение по 6 февраля Образование

Пенза, 15 ноября 2020. PenzaNews. Большинство студентов Пензенского государственного университета переведены на дистанционное обучение по 6 февраля 2021 года. Об этом говорится в приказе о деятельности ПГУ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который подписал ректор Александр Гуляков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение промежуточной аттестации по соответствующим образовательным программам, преимущественно с применением электронной информационной образовательной среды (ЭПОС) университета, с использованием различных образовательных технологий, позволяющих осуществлять взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ)», — говорится в приказе.

В нем добавляется, что исключение составляют программы высшего медицинского образования.

«[Обеспечить] реализацию образовательных программ с учетом индивидуальных потребностей иностранных обучающихся», — отмечается в тексте.

Читайте также

В Пензенской области школьные каникулы продлевать не будут, дети вернутся к очной учебе

В документе сказано, что руководители структурных подразделений вуза должны определить численность работников, кроме педагогических, с учетом нахождения на рабочих местах не более 30% сотрудников.

«Исключить нахождение на рабочих местах работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении №1 к настоящему приказу, которым обеспечивается режим самоизоляции до особого распоряжения, женщин имеющих детей в возрасте до 14 лет, беременных женщин», — подчеркивается в приказе.

В нем уточняется, что данный пункт может не применяться к сотрудникам, чье присутствие критически важно для обеспечения функционирования структурного подразделения.

«Организовать на КПП университета «входной фильтр» лиц, входящих в университет, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом», — говорится в документе.