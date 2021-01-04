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Здание центра выявления одаренных детей будет построено в Пензе в 2021 году

12:02 | 04.01.2021 | Образование

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Пенза, 4 января 2021. PenzaNews. Здание для центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области, действующего при губернском лицее, будет построено в Пензе в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства образования региона.

Здание центра выявления одаренных детей будет построено в Пензе в 2021 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области «Ключевский» обретет свое здание, оснащенное самым современным оборудованием. [...] В 2021 году строительство будет завершено», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в 2020 году были проложены необходимые инженерные сети.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 февраля 2018 года между правительством Пензенской области и образовательным фондом «Талант и успех» было заключено соглашение, предполагающее создание регионального центра выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей.

В августе 2019 года стало известно, что Пензенская область в числе 43 субъектов РФ прошла отбор на получение субсидии по направлению «Создание центров выявления и поддержки одаренных детей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Результат необходимо показать в 2021 году.

1 сентября 2019 года центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области начал функционировать на базе губернского лицея.

В тот же день губернатор Иван Белозерцев сообщил, что на строительство и оснащение здания для данного центра будет направлено 650 млн. рублей.

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