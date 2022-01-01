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В Пензенской области к декабрю подготовят план по замене оборудования школьных пищеблоков

12:01 | 13.09.2021 | Образование

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Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. План мероприятий по замене оборудования школьных пищеблоков будет подготовлен в Пензенской области к декабрю 2021 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования региона Александр Воронков.

В Пензенской области к декабрю подготовят план по замене оборудования школьных пищеблоков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Исполняя поручение президента Российской Федерации [Владимира Путина], министерство просвещения [страны], Минстрой России и субъекты Российской Федерации в течение пяти лет — с 2022 по 2026 годы — будут реализовывать программу по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций. В рамках данной программы в том числе будет предусмотрен и ремонт школьных пищеблоков с приобретением оборудования для тех школ, где это необходимо. Также министерством образования Пензенской области совместно с Минфином Пензенской области к декабрю 2021 года будет разработан поэтапный план мероприятий по замене или ремонту технологического оборудования с учетом финансовых возможностей регионального бюджета и бюджетов муниципальных образований», — сказал он, выступая с докладом на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 13 сентября.

Александр Воронков подчеркнул, что вопросы организации горячего питания находятся на постоянном контроле министерства образования Пензенской области.

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