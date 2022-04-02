Технопарк «Кванториум НЭЛ» в Пензе принял на занятия более 500 детей из Донбасса Образование

Пенза, 2 апреля 2022. PenzaNews. Детский технопарк «Кванториум НЭЛ» в Пензе принял на занятия более 500 детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум», Ирина Кузнецова.

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«Сейчас в детских технопарках «Кванториум» по всей стране очень активно идет работа с переселенцами, особенно в южных регионах. Например, в Пензенской области больше 500 детей из ЛНР и ДНР уже участвуют в мероприятиях детского технопарка «Кванториум НЭЛ», — сказала она, находясь с визитом во Владимире, где проходит межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная пятилетию одного из первых детских технопарков России «Кванториум-33».

Как отметила Ирина Кузнецова, с 2022 года одной из задач детских технопарков по всей стране стала работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-сиротами, а также подростками с девиантным поведением.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область приняла около 1,7 тыс. человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

22 февраля в Пензу прибыли 737 жителей Донбасса, большинство из них — дети.

2 марта в регион приехали свыше 50 детей-спортсменов, эвакуированных из Донецкой народной республики. Они входят в две команды олимпийского резерва ДНР — по плаванию и спортивной гимнастике.

25 марта в Пензу прибыл поезд с 440 беженцами из Донбасса, среди которых более 100 детей.

27 марта в регион прибыли еще около 460 человек.