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В Пензу прибыли около 460 жителей Донбасса

09:45 | 28.03.2022 | Общество

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Пенза, 28 марта 2022. PenzaNews. Около 460 человек, эвакуированных из Донбасса, прибыли поездом в Пензу в минувшее воскресенье, 27 марта.

В Пензу прибыли около 460 жителей Донбасса

Фото: Pnzreg.ru

Среди них — женщины, в том числе беременные, дети, а также люди с ограниченными возможностями.

Все эвакуированные размещены в пунктах временного проживания. Им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Детей обеспечат местами в образовательных учреждениях, взрослым окажут содействие в трудоустройстве, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 февраля в Пензу прибыли 737 жителей Донбасса, большинство из них — дети.

2 марта в регион приехали свыше 50 детей-спортсменов, эвакуированных из Донецкой народной республики. Они входят в две команды олимпийского резерва ДНР — по плаванию и спортивной гимнастике.

25 марта в Пензу прибыл поезд с 440 беженцами из Донбасса, среди которых более 100 детей.

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