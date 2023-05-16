Пензенская область получит 516 млн. рублей на завершение строительства школы в «Спутнике» — губернатор Образование

Пенза, 16 мая 2023. PenzaNews. Пензенская область получит из федерального бюджета 516 млн. рублей на завершение строительства школы в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Наш регион вошел в список тех, кому перераспределят деньги из федерального бюджета на строительство школ. Пензенская область получит 516 млн. рублей на достройку школы в «Спутнике», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 15 мая.

Он добавил, что благодаря этому удастся открыть школу уже 1 сентября.

«Благодарю президента Владимира Владимировича Путина и правительство России за оказанную поддержку. Мы не подведем!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», строительство школы в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Новая школа рассчитана на 2 тыс. 425 мест.

По словам губернатора Олега Мельниченко, она станет самой большой в Пензенской области и Приволжском федеральном округе.

Учреждение будет оснащено инновационным оборудованием и современной системой безопасности. Помимо учебных классов, проектом предусмотрены, в частности, актовый, физкультурный и тренажерный залы, столовая, музей, зимний сад.

На пришкольной территории будут располагаться спортплощадки, стадион, а также зона отдыха с детскими площадками.