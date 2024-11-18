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Олег Мельниченко вручил ключи от новых школьных автобусов

17:34 | 18.11.2024 | Образование

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Пенза, 18 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил представителям школ ключи от 49 новых автобусов, поступивших в регион по программе «Школьный автобус».

Олег Мельниченко вручил ключи от новых школьных автобусов

Фото: Pnzreg.ru

Торжественная церемония передачи машин состоялась на Юбилейной площади Пензы.

Новый транспорт будет направлен преимущественно на замену школьных автобусов 2016–2018 годов выпуска.

«Мы работаем по программе, реализуемой по инициативе президента России, чтобы постоянно обновлять автомобильный парк наших учебных заведений», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, в этом году, как и в прошлом, обновлено порядка 15% школьного автопарка Пензенской области, который насчитывает более 300 автомобилей.

«У нас 7,5 тыс. ребят в Пензенской области перевозятся школьными автобусами. Обеспечить безопасность детей и нормальные условия передвижения — это наша обязанность», — подчеркнул губернатор.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новые автобусы направлены в образовательные учреждения, расположенные в Пензе, Кузнецке и 23 районах области — Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Сосновоборском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском.

Отмечается, что в том числе закуплены новые автобусы для школ, открывшихся в 2024 году, — в микрорайонах Заря и ГПЗ-24 города Пензы, селах Большой Вьяс Лунинского района и Бессоновка.

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