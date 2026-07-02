Алексей Костин рассказал, как преобразится зареченский технологический институт благодаря капремонту Образование

Пенза, 2 июля 2026. PenzaNews. Перепланировка помещений зареченского технологического института – филиала Пензенского государственного технологического университета и обновление входной группы предусмотрены в ходе капитального ремонта здания, который ведется благодаря участию учреждения в федеральном проекте «Профессионалитет». Об этом сообщил глава Заречного Алексей Костин.

Фото: канал Алексея Костина в мессенджере «Макс»

«Полным ходом идет капитальный ремонт в зареченском технологическом институте. Рабочие уже частично разобрали крышу. В разгаре демонтажные работы внутри здания на 1 и 2 этажах. Нужно убрать перегородки между кабинетами, чтобы увеличить площадь и сделать перепланировку помещений по новому проекту. Здесь планируется полностью отремонтировать аудитории и коридоры, утеплить фасад. Изменится входная группа. Обновится материально-техническая база за счет приобретения нового, современного оборудования», — написал Алексей Костин в своем канале в мессенджере «Макс» 1 июля.

Читайте также

В Заречном на базе технологического института будет создан кластер в отрасли электронной промышленности

Он уточнил, что денежные средства на эти цели получены из различных источников: 100 млн. рублей — из федерального бюджета, 30 млн. рублей — из регионального, 70 млн. рублей выделило ПО «Старт», еще 12,5 млн. рублей — компания «Максофт».

«Кроме того, благодаря победе в грантовом конкурсе «80 добрых дел» при поддержке ГК «Росатом» этим летом рядом с обновленным зданием появится еще и многофункциональная спортивная площадка. На ней будут турники, скамьи для отжимания, удобные тренажеры для кроссфита и другие спортивные снаряды. Каждый сможет подобрать себе физическую нагрузку по душе», — добавил глава ЗАТО.

Алексей Костин подчеркнул, что студенты смогут оценить новые аудитории и спортплощадку уже в предстоящем учебном году.

«В ЗТИ стартовала приемная кампания. Пока идет ремонт, документы принимаются в маркетинго-выставочном центре ПО «Старт». Подать их можно до 15 августа», — напомнил он.