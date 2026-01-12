В бюджете Пензенской области предусмотрено 30 млн. рублей на создание кластера среднего профобразования в сфере электронной промышленности Образование

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. 30 млн. рублей предусмотрено в бюджете Пензенской области на создание кластера среднего профессионального образования в сфере электронной промышленности, который будет образован на базе зареченского технологического института – филиала ПензГТУ в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Пензенский государственный технологический университет как участник федерального проекта «Профессионалитет» получает в этом году грантовую поддержку в 100 млн. рублей на создание кластера среднего профессионального образования в сфере электронной промышленности. Кластер создается на базе зареченского технологического института – филиала ПензГТУ совместно с производственным объединением «Старт» и компанией «Максофт». Из бюджета Пензенской области на развитие кластера выделено 30 млн. рублей», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 12 января.

Он отметил, что электронной промышленности требуются квалифицированные кадры, а студентам нужны достойные условия для учебы и внеурочной деятельности.

«К 1 сентября планируется капитально отремонтировать учебный корпус зареченского технологического института и оснастить его высокотехнологичным оборудованием, включая станки с ЧПУ, линии сборки электронных устройств и киберполигон. Кроме того, благодаря победе учебного заведения в конкурсе «80 добрых дел», отмечающем лучшие социальные практики, на территории учебного заведения обустроят современную спортивную площадку», — уточнил Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что в рамках проекта «Профессионалитет» в 2026 году планируется отремонтировать учебные корпуса пензенского колледжа архитектуры и строительства и пензенского социально-педагогического колледжа.