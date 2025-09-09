18:45:37 Вторник, 9 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Заречный стал лидером по числу заявок, поданных на грантовый конкурс «80 добрых дел» госкорпорации «Росатом»

15:03 | 09.09.2025 | Общество

Печать

Заречный, 9 сентября 2025. PenzaNews. Город Заречный Пензенской области стал лидером по числу заявок, поданных на грантовый конкурс «80 добрых дел», который объявила госкорпорация «Росатом» для финансирования лучших социальных и волонтерских инициатив в атомных городах. Об этом сообщил глава Заречного Алексей Костин.

Заречный стал лидером по числу заявок, поданных на грантовый конкурс «80 добрых дел» госкорпорации «Росатом». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В конкурсе участвует 31 город. По сравнению с другими городами-участниками Заречный направил наибольшее число проектов — 41», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 9 сентября.

Алексей Костин уточнил, что 29 заявок подано в категории «Социальные проекты, направленные на развитие сообществ, поддержку уязвимых групп, вовлечение граждан в программы социальной активности», 12 — «Проекты в сфере благоустройства и развития городской среды».

«Все эти проекты уже прошли в следующий этап отбора — акселерационный. На этом этапе участники смогут получить консультации экспертов в онлайн-формате и повысить качество своих заявок, тем самым увеличить шансы на получение гранта. Доработанные заявки выйдут на этап народного голосования, после чего будет определен список победителей конкурса», — пояснил глава ЗАТО.

Он поблагодарил зареченцев за активность и неравнодушие.

«Еще никогда Заречный на направлял так много заявок на гранты! Это означает, что число горожан, заинтересованных в том, чтобы сделать свой город лучше, постоянно растет. Желаю всем участникам успешно представить свои проекты на финальном этапе. Уверен, ваша целеустремленность и энергичность откроют для Заречного много новых, ярких перспектив», — подчеркнул Алексей Костин.


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей
В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку Банк России за полгода получил около 1 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг из Пензенской области
На развитие АПК Пензенской области за 8 месяцев направлено около 1,3 млрд. рублей господдержки В Пензенской области планируется развивать адаптивный баскетбол
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама