Заречный стал лидером по числу заявок, поданных на грантовый конкурс «80 добрых дел» госкорпорации «Росатом» Общество

Заречный, 9 сентября 2025. PenzaNews. Город Заречный Пензенской области стал лидером по числу заявок, поданных на грантовый конкурс «80 добрых дел», который объявила госкорпорация «Росатом» для финансирования лучших социальных и волонтерских инициатив в атомных городах. Об этом сообщил глава Заречного Алексей Костин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В конкурсе участвует 31 город. По сравнению с другими городами-участниками Заречный направил наибольшее число проектов — 41», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 9 сентября.

Алексей Костин уточнил, что 29 заявок подано в категории «Социальные проекты, направленные на развитие сообществ, поддержку уязвимых групп, вовлечение граждан в программы социальной активности», 12 — «Проекты в сфере благоустройства и развития городской среды».

«Все эти проекты уже прошли в следующий этап отбора — акселерационный. На этом этапе участники смогут получить консультации экспертов в онлайн-формате и повысить качество своих заявок, тем самым увеличить шансы на получение гранта. Доработанные заявки выйдут на этап народного голосования, после чего будет определен список победителей конкурса», — пояснил глава ЗАТО.

Он поблагодарил зареченцев за активность и неравнодушие.

«Еще никогда Заречный на направлял так много заявок на гранты! Это означает, что число горожан, заинтересованных в том, чтобы сделать свой город лучше, постоянно растет. Желаю всем участникам успешно представить свои проекты на финальном этапе. Уверен, ваша целеустремленность и энергичность откроют для Заречного много новых, ярких перспектив», — подчеркнул Алексей Костин.