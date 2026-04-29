В Заречном обсудили создание кластера среднего профобразования в сфере электронной промышленности Образование

Заречный, 29 апреля 2026. PenzaNews. Создание на базе зареченского технологического института – филиала ПензГТУ кластера среднего профессионального образования в сфере электронной промышленности в рамках федерального проекта «Профессионалитет» стало главной темой рабочей встречи губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, депутата Госдумы России Игоря Руденского, главы Заречного Алексея Костина и генерального директора ПО «Старт» имени М.В. Проценко Сергея Байдарова.

Предполагается, что новый образовательный кластер начнет работу 1 сентября 2026 года. В Заречном будут готовить молодых специалистов для электронной промышленности. Плановая численность студентов в первый год обучения составляет 345 человек.

На реализацию проекта выделено 100 млн. рублей из федерального бюджета, 30 млн. рублей — из регионального.

«По данной программе областью выделено дополнительно 85 бюджетных мест для закрытия кадровой потребности градообразующего предприятия Заречного. Но этот проект не локальный, он не завязан только на этом городе. Это серьезный кадровый прорыв для всей Пензенской области», — отметил губернатор Олег Мельниченко.

Он обратил внимание на то, что до начала учебного года не так много времени.

«Нужно наилучшим образом подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября все запустить. Поэтому прошу администрацию города Заречного в лице Алексея Владимировича Костина активно поддерживать этот проект. Также прошу депутата Государственной думы Игоря Николаевича Руденского взять проект на личный контроль и сопровождать, в том числе в министерстве просвещения Российской Федерации. Подготовка молодых специалистов для предприятий региона — наша общая задача», — сказал глава региона.

В свою очередь Сергей Байдаров поблагодарил Олега Мельниченко за поддержку проекта «Профессионалитет».

«Предприятия тоже участвуют в этом проекте. Мы направляем 70 млн. рублей при поддержке госкорпорации «Росатом», потому что нам нужны квалифицированные кадры. Вы третий год выделяете достаточно большое количество бюджетных мест, в прошлом году в наш технологический институт был конкурс, и это очень хорошо. Мы принимаем на работу людей не только из Заречного, но и иногородних. Выделяем автотранспорт, чтобы доставлять ребят на учебу», — сказал руководитель градообразующего предприятия.

Как отметил Алексей Костин, «город Заречный создан для завода и вокруг завода».

«Обеспечение кадрами градообразующих предприятий вшито в генофонд города, вся система образования именно на это работает. Профориентация начинается со школьной скамьи. Дети ходят в кружки дополнительного образования, изучают профильные предметы», — констатировал глава города.

В продолжение обсуждения Игорь Руденский обратил внимание на то, что квалифицированные кадры необходимы не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, где программа «Профессионалитет» уже работает.

«Чтобы эта работа шла более эффективно, будем взаимодействовать с министерством просвещения, чтобы реализовать эти проекты достойно», — заверил он.

После рабочей встречи губернатор вручил награды отличившимся работникам ПО «Старт» и поздравил с приближающимся Праздником весны и труда, сообщает пресс-служба облправительства.