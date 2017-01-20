Жильцы еще пяти жилых помещений на Ударной в Пензе согласны переехать в маневренный фонд ЖКХ

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Жильцы еще пяти жилых помещений, расположенных в разрушающемся доме №35 на улице Ударной в Пензе, дали согласие на переезд в маневренный фонд на 5-м Виноградном проезде, 22. Об этом заместитель директора департамента ЖКХ города Денис Леонтьев доложил мэру Виктору Кувайцеву.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В минувший четверг, 19 января, собственники жилых помещений вместе с членами рабочей группы осмотрели комнаты в маневренном фонде, в результате состояние жилья их устроило.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, на сегодняшний день из семи жилых помещений подъезда №1 люди переехали в квартиры, отвечающие требованиям безопасности.

«Всего в подъезде 43 комнаты, из них одна — муниципальная. 25 занимают граждане без правоустанавливающих документов — квартиранты, 10 комнат пустые. Квартирантам, проживающим на улице Ударной, 35, предоставление жилых помещение в специализированном маневренном фонде невозможно», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что, по состоянию на 20 января, в специализированном маневренном фонде на 5-м Виноградном проезде, 22, имеются четыре комнаты и одна квартира в надлежащем состоянии для временного размещения жителей с улицы Ударной.

«Дополнительно в четырех комнатах ведутся ремонтные работы. Кроме того, шесть квартир в хорошем состоянии есть на проспекте Строителей, 1. Напомним еще раз, жилые помещения, требующие косметического ремонта, по 5-му Виноградному проезду, 22, жителям с улицы Ударной не предлагались», — отметили в администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый подъезд дома №35 на улице Ударной в Пензе, где 18 декабря обрушилась часть кирпичной кладки, будет полностью отключен от электро-, водо- и газоснабжения, а также отопления для проведения работ по усилению несущих конструкций.

Эту работу планируется начать 22 января. На следующий день все квартиры должны быть опечатаны.