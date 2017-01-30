В дома в микрорайоне Север в Пензе начали подавать тепло ЖКХ

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Тепло начало поступать в дома, расположенные в микрорайоне Север города Пензы после крупной коммунальной аварии.

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Утром в понедельник, 30 января, в ходе заседания оперативного штаба в школе № 71, начальник управления по делам ГО и ЧС Пензы Алексей Михайлов доложил мэру Виктору Кувайцеву, что работы по восстановлению теплоснабжения велись всю ночь.

«Динамика видна, постепенно в домах появляется тепло», — отметил он.

В настоящее время на внутридомовых сетях работает 20 бригад.

Подача теплоносителя осуществляется строго под контролем сотрудников коммунальных служб, чтобы в случае аварийной ситуации или при возникновении протечек оперативно отреагировать и устранить последствия, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший четверг, 26 января, на пензенской ТЭЦ-1 произошло частичное обрушение кровли, в результате которого погиб человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.



В тот же день было зафиксировано два повреждения на магистральных сетях диаметром 700 мм и одно — диаметром 800 мм.

Почти 500 домов остались без тепла. За ночь удалось восстановить теплоснабжение в большинстве домов, однако возникли новые повреждения на магистральных трубопроводах.

В пятницу, 27 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о введении режима ЧС на территории региона.

В субботу, 28 января, число неотапливаемых домов сократилось сначала до 14, а затем до девяти. Все они расположены в микрорайоне Север. Было принято решение произвести замену замерзших труб.



По данным на 6.00 понедельника, 30 января, без отопления оставалось девять частных домов.