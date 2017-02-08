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В Пензе подготовят новое техническое решение по усилению конструкций дома на Ударной

18:22 | 08.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Разработка нового технического решения по усилению конструкций разрушающегося дома №35 на улице Ударной начата в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе подготовят новое техническое решение по усилению конструкций дома на Ударной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Параллельно мэрия ведет переговоры с подрядными организациями, имеющими лицензию и опыт проведения подобных работ.

Ситуация с данным домом находится на постоянном контроле руководства администрации Пензы и управления по делам ГО и ЧС города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 году межведомственная комиссия признала дом №35 на улице Ударной в Пензе аварийным, подлежащим реконструкции. Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по данному вопросу, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. Было принято решение отключить подъезд от коммуникаций для проведения работ по усилению несущих конструкций.

25 января 2017 года жильцы первого подъезда освободили свои квартиры, доступ в него был ограничен, все двери — опечатаны.

5 февраля произошло обрушение балкона одной из квартир первого подъезда.

По данным администрации Пензы, в доме №35 на улице Ударной в Пензе 243 квартиры. Из них 12 — муниципальные, остальные принадлежат собственникам, многие из которых имеют другое жилье и отказываются вкладывать средства в ремонт дома.
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