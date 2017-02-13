Мэр Пензы встретился с жителями аварийного дома на улице 9 Января ЖКХ

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с жителями аварийного дома №11 на улице 9 Января вечером в понедельник, 13 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

Вместе с ним на место выехали его заместитель Юрий Ильин, начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин, глава администрации Октябрьского района Пензы Евгений Гусейнов и другие чиновники.

«Я дал поручение начать ремонт помещений в маневренном фонде. По вашему дому проведем экспертизу», — сообщил мэр.

Он добавил, что при необходимости тем, у кого жилье в доме на улице 9 Января является единственным, будут предоставлены помещения в маневренном фонде.

«Вы не потеряете право на улучшение жилищных условий, но обезопасить себя надо», — сказал Виктор Кувайцев.

Мэр Пензы также выразил надежду на то, что действие программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, которая рассчитана до сентября 2017 года, будет продлено.

«Если позволят условия этой программы, такие дома как ваш, будем включать в нее в первую очередь», — подытожил он.

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Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в 2010 году межведомственная комиссия признала жилые помещения многоквартирного четырехэтажного дома №11 на улице 9 Января 1937 года постройки непригодными для проживания.

В 2015 году на основании решения межведомственной комиссии дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

Он не вошел в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Пензе на 2013–2017 годы» данный дом не предоставляется возможным, так как признан аварийным после 1 января 2012 года.