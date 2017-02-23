Жильцы разрушающегося дома на улице Кулибина в Пензе осмотрели маневренный фонд ЖКХ

Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Жильцы разрушающегося дома №10 на улице Кулибина в Пензе, где в ночь на четверг, 23 февраля, произошло очередное частичное обрушение кирпичной кладки, осмотрели помещения маневренного фонда, куда им предлагается переехать.

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Квартиры и комнаты им показали первый вице-мэр Сергей Волков, глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов и сотрудники департамента ЖКХ Пензы.

«Администрация города готова предоставить вам жилье с расчетом не менее 6 кв. метров на каждого зарегистрированного жителя. Безопасность проживания гарантируется», — пояснил Сергей Волков.

Замглавы горадминистрации также проинформировал граждан об участии мэра Виктора Кувайцева в заседании правления Союза российских городов, где он предложил обратиться к правительству РФ за поддержкой в расселении аварийных домов. По словам Сергея Волкова, если программа будет продолжена, у людей появится возможность улучшить свои жилищные условия.

Первый вице-мэр добавил также, что в пятницу, 24 февраля, всех нуждающихся жителей дома №10 на улице Кулибина будут ждать в мэрии специалисты, ответственные за распределение муниципального жилья.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, в ходе осмотра маневренного фонда выяснилось, что подавляющее большинство людей этого дома имеют другое жилье и рассчитывали получить комнаты в собственность.

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«Сложилось впечатление, что на фоне ситуации с домом №35 на улице Ударной жителей дома №10 с улицы Кулибина, который вдруг неожиданно резко стал разрушаться, кто-то ввел в заблуждение, предположив, что всем им предоставят новые квартиры, нужно только «пошуметь». Когда жильцы узнали, что по закону они имеют право воспользоваться маневренным фондом и эта возможность была предоставлена им немедленно, большинство отказались переезжать, в том числе и семья, которая возмущалась и кричала больше всех», — отметили в мэрии.

В пресс-службе уточнили также, что из девяти человек, переселившихся в маневренный фонд из дома №35 с улицы Ударной, некоторые имеют другое жилье.

«Это выяснилось в ходе оформления документов», — сказали в администрации города.