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Еще семь жителей разрушающегося дома на улице Ударной в Пензе решили переехать

12:05 | 22.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Семь жителей пятого и шестого подъездов частично расселенного дома №35 на улице Ударной, где в минувшие выходные рухнула стена, обратились в отдел распределения муниципального жилищного фонда мэрии Пензы с заявлением на предоставление помещений в маневренном фонде.

Еще семь жителей разрушающегося дома на улице Ударной в Пензе решили переехать

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время все жители подъездов №4, №5 и №6 предупреждены, что дом является аварийным. Первый блок дома обрушился частично, но есть высокая вероятность, что обрушение продолжится и затронет второй блок», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

Фоторепортаж

Обрушение стены дома №35 на улице Ударной

В администрации города пояснили, что по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям мэрия обязана расселить дом полностью в ближайшие дни.

«Это даст возможность специалистам реально оценить состояние конструкций и принять адекватное решение непосредственно по зданию», — отметили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что вечером в четверг, 22 июня, жителей дома будет ждать автобус для организованного посещения маневренного фонда — для осмотра и выбора помещений на улице Ленинградской, 8А, и на 5-м Виноградном проезде, 22.
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