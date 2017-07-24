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Мэр Пензы участвует в работе площадки «Комфортный двор» на форуме в Краснодаре

10:55 | 24.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принимает участие в работе дискуссионной площадки «Комфортный двор» на форуме «Городская среда», организованном партией «Единая Россия», который стартовал в Краснодаре утром в понедельник, 24 июля.

Мэр Пензы участвует в работе площадки «Комфортный двор» на форуме в Краснодаре

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перед началом обсуждения Виктор Кувайцев, являющийся региональным координатором проекта «Комфортная городская среда», отметил, что такие мероприятия помогают более действенно реализовывать проекты по благоустройству.

«Как правило, подобные встречи очень полезны. Надеемся, что и в этот раз обмен опытом с коллегами из других городов по взаимодействию с населением по реализации проектов благоустройства дворовых территорий будет способствовать повышению эффективности решения задач по созданию комфортной городской среды», — пояснил он.

Ожидается, что на площадке «Комфортный двор» представят лучшие практики по комплексному благоустройству жилых районов и существующие ограничения, а также обсудят варианты вовлечения населения в эту работу, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в форуме также участвуют секретарь реготделения «Единой России», спикер Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, зампред регионального правительства Дмитрий Семенов и глава Заречного Олег Климанов.

В работе мероприятия также задействованы координаторы федеральных партпроектов «Единой России», представители власти разных уровней, эксперты, руководители конструкторских и дизайнерских бюро.

Всего организовано четыре дискуссионные площадки — «Комфортный двор», «Городские общественные пространства», «Благоустройство малых городов», «Городская среда: стандарты и индекс качества».
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