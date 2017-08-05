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Объявлен конкурс на самый благоустроенный муниципалитет Пензенской области

13:20 | 05.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона объявило о проведении конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области».

Объявлен конкурс на самый благоустроенный муниципалитет Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заявки на него будут приниматься до предстоящей пятницы, 11 августа.

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Победителей планируется определить в четырех категориях: среди городских округов, городских поселений, а также сельских поселений — с населением более и менее 3 тыс. человек.

Конкурсной комиссии предстоит оценить участников по ряду показателей, среди которых финансирование сферы коммунального хозяйства, качество озеленения территорий и содержания дорог.

Возглавил ее начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

Итоги будут подведены не позднее 28 августа.
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