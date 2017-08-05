Мэр Пензы проконтролировал ход работ по благоустройству ЖКХ

Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ по благоустройству в ходе рейда в субботу, 5 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, он проверил, как организованы мероприятия на улице Калинина, где сотрудники МУП «Пензадормост» осуществляют покраску световых опор и пешеходных ограждений, очищают покрытие рядом с тротуаром вакуумно-подметальной машиной и вручную убирают пешеходные дорожки от мусора и пыли.

Кроме того, специалисты районной администрации занимаются здесь покраской заборов.

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На улице Терновского Виктор Кувайцев проверил выполнение своего поручения по обустройству газона и его отграничению от автомобильной стоянки возле аэропорта.

В ходе рейда мэр указал членам рабочей группы на несвоевременный покос травы на «красных линиях» и несанкционированную расклейку объявлений на световых опорах. Он напомнил, что на столбы необходимо нанести антивандальный раствор, который не позволит бумаге приклеиться.

«Наша задача — сделать город более эстетически привлекательным и комфортным для проживания», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.