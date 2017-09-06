Семенов и Кувайцев ознакомились с системой обращения с отходами под Волгоградом ЖКХ

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Заместитель председателя областного правительства Дмитрий Семенов и мэр Пензы Виктор Кувайцев посетили строящийся полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в поселке Светлый Яр Волгоградской области в рамках рабочего визита в регион в среду, 6 сентября.

Фото: Penza-gorod.ru

С принципами, в соответствии с которыми будет работать объект, их познакомила председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» Полина Вергун.

Она подробно рассказала о том, как организован процесс вывоза, переработки и утилизации мусора в настоящее время, а также какие цели поставлены на перспективу.

Затем гости в сопровождении Полины Вергун отправились в мусоросортировочный цех в Волгограде, где пообщались с работниками предприятия и осмотрели производство, а также посетили строящийся полигон в Волжском.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы, на примере межмуниципального полигона ТБО в Волгоградской области Дмитрий Семенов и Виктор Кувайцев должны оценить экономическую целесообразность применения схемы сбора и вывоза мусора, которую предлагает ГК «Чистый город».

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Открытие межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса в Светлоярском районе Волгоградской области мощностью до 3 млн. кубометров в год включено в план основных мероприятий по проведению в Года экологии в России.

Первый этап реализации инвестиционного проекта предусматривает реконструкцию полигона ТКО, который планируется эксплуатировать до 2040 года. В настоящее время полигон является опорным для волжского кластера и обеспечивает потребности в размещении отходов жителей Волгограда, Волжского, Быковского, Городищенского, Среднеахтубинского и Ленинского районов. В качестве противофильтрационной основы используется глиняный экран, предотвращающий попадание загрязняющих веществ в грунтовые воды.

В рамках второго этапа намечено строительство мусороперерабатывающего комплекса, ввод которого в эксплуатацию запланирован на 2017–2018 годы.