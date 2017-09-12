В Пензе расселенный дом на улице Суворова сровняли с землей ЖКХ

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Рабочие снесли расселенный несколько лет назад дом, располагавшийся по адресу: Пенза, улица Суворова, 72 — через дорогу от торгового центра «СаниМарт».

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Утром во вторник, 12 сентября, работы вступили в активную фазу. На месте был задействован гусеничный экскаватор. Здание сносили ударным способом — сначала при помощи ковша разрушили деревянные конструкции. В последнюю очередь с землей сровняли кирпичный пристрой.

Затем за дело взялись рабочие, которые из груды кирпичей старательно выбирали целые, очищали их от остатков цементной смеси и складывали в кучу.

Ожидается, что территория будет приведена в порядок в ближайшее время.

Снесенный дом оставался одним из немногих деревянных зданий на этом участке, с которыми у старожилов Пензы ассоциируется центр города XX века. Дома здесь в последние годы нередко горели. Один из пожаров произошел в 2014 году — как раз в доме №72.

В непосредственной близости от сквера, в котором установлено известное далеко за пределами Пензы светофорное дерево, все еще живут люди — по соседству с разрушенным стоит небольшой одноэтажный дом. Рядом с ним можно увидеть «Волгу» без номера и разбросанные на земле детские игрушки.

В целом же территория между улицей Суворова и железнодорожным вокзалом Пенза-I освобождена от ветхого и аварийного жилья.

Ранее общественная организация «Беркут» выступила с инициативой обустроить на данном участке сквер имени Александра Суворова, а позднее было предложено посвятить зеленую зону 100-летию пензенского футбола, которое будет отмечаться в 2018 году.

Пока же сквер в основном используется как проходная зона между улицей Суворова и вокзалом. Также здесь проводят время курящие студенты железнодорожного техникума, о чем свидетельствует многочисленные окурки на земле.